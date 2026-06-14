Визит-центры «Егошиха» и «Горки» посетили 10 тысяч пермяков и гостей города

В визит-центре «Горки» посетителей знакомят с экологическими профессиями. Фото: администрация Перми.

С момента открытия в феврале и мае этого года визит-центров «Егошиха» и «Горки» проекта «Зеленое кольцо», в них побывали уже более 10 тысяч жителей и гостей города.

- На их площадках состоялось более 300 мероприятий, включая лекции, мастер-классы и экскурсии, - сообщили в администрации Перми.

Площадки пользуются популярностью не только у пермяков, но и у туристов со всей России и из-за рубежа (Китай, Перу). Особое внимание уделяется детям: более 1,5 тысячи школьников стали участниками просветительских программ.

Визит-центр «Егошиха», открытый 10 февраля, посвящен истории места основания Перми и геологии. «Горки» (открыт 28 мая) знакомит с экологическими профессиями через интерактивную экспозицию о работе биоэкологов и ландшафтных дизайнеров.

В ближайшее время центры приглашают на новые бесплатные мероприятия:

17 июня: прогулка с биологом «Как Пермь получила мировую известность?» (в «Егошихе»).

18 июня: мастер-класс по оригами «Шестиногие обитатели долины».

19 июня: прогулка по экотропе для взрослых.

Центры работают ежедневно с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Адреса: ул. Разгуляйская, 3в («Егошиха») и парк «Городские горки», Средняя дамба («Горки»).

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