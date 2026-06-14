Молодожены в Пермском крае подарили корм подопечным приюта для собак

Молодожены решили начать семейную жизнь с доброго дела. Фото: приют для собак «Друг» (Чернушка) ВКонтакте.

В Пермском крае произошла трогательная история доброты и заботы. Случилась она в городе Чернушка. Молодожены Кирилл и Анастасия Сайфидияровы решили начать свою семейную жизнь с доброго дела и решили помочь местному приюту для собак.

На второй день после свадьбы супруги привезли в приют «Друг» внушительный запас корма для его подопечных. Такой щедрый подарок стал возможным благодаря их необычной просьбе. Вместо букетов цветов, которые вскоре завянут, они попросили гостей на свадьбе принести корм для бездомных животных.

Новость о добром поступке быстро разлетелась по социальным сетям. Приют поделился этим на своей официальной странице, поблагодарив молодую семью. Подписчики группы также не остались равнодушными и оставили множество теплых комментариев, желая паре счастья и отмечая, что начинать семейную жизнь с таких поступков — прекрасная примета: «Счастливой семейной жизни им, ведь они её начали с добрых дел», «Молодцы. Пусть любовь вас сопровождает всю жизнь», «Начинать семейную жизнь с добрых дел — это хорошая примета, добро в дом обязательно вернется вдвойне».

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