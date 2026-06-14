В Пермском крае почти 10 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей

Чаще всего люди сталкиваются с клещами при посещении леса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей. Всего с начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 9547 человек, пострадавших от присасывания клещей. В это число входят и дети - зарегистрировано 1539 обращений по поводу укусов несовершеннолетних.

Случаи нападения клещей зафиксированы на всей территории региона. Наибольшая активность паразитов отмечена:

- Пермский район - 1304 обращения;

- Пермь - 1054 обращения;

- Добрянский район - 616 обращений.

Чаще всего люди сталкивались с клещами при посещении леса (43% случаев) и индивидуальных садов (36%). Реже нападения происходили на придомовой территории (19%) и других объектах (2%).

Лабораторные исследования выявили высокую степень инфицированности снятых с людей клещей опасными заболеваниями: 43,4% заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма);

3,1% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека; 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

Если вас укусил клещ, его необходимо снять как можно скорее. Это можно сделать в медицинской организации или самостоятельно. Снятого клеща следует обязательно доставить в лабораторию для исследования на наличие инфекций.

Список лабораторий, проводящих такие анализы, здесь.

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