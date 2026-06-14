В Прикамье нашли потерявшуюся в лесу женщину

В лесах Пермского края начинается активный грибной сезон. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Краснокамске благополучно завершилась история с поиском 55-летней женщины, пропавшей в лесу. Об этом сообщили волонтеры Поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Найдена, жива! Просьба снять репосты!» — написали они на своей странице в социальных сетях.

Напомним, местная жительница ушла в лес возле СНТ «Педагог» близ Краснокамска 13 июня около 14.00, и до позднего вечера ее местонахождение было неизвестно.

Поисковая операция длилась несколько часов и, к счастью, потерявшуюся женщину удалось найти до наступления ночи.

Напомним, в Пермском крае начинается активный грибной сезон. В лесах Прикамья уже появились первые обабки, красноголовики и летние опята, и жители вовсю хвастаются своими «тихими» трофеями.

Однако спасатели напоминают, что в лесу стоит быть очень внимательными, а эпидемиологи добавляют, что в лесу активны и клещи. По данным на текущий момент, с начала сезона было зарегистрировано 9,5 тысяч обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1,5 тысячи случаев пришлось на детей.

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