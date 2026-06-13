На месте старинного кладбища в Перми нашли надгробную плиту надворного советника

Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

Камская археологическая экспедиция ПГНИУ продолжает раскопки на старом городском кладбище в Архиерейском квартале. В пятницу, 12 июня, археологи рассказали, что им посчастливилось найти надгробную плиту и памятник.

На плите сохранилась надпись, которую легко можно прочитать. Текст гласит: "Здесь погребено тело Надворного Советника Николая Гавриловича Ежева. Родился 6 Ноября 1832 г. Скончался 30 Июня 1902 г. Мир праху твоему дорогой муж и отец".

- Николай Гаврилович Ежев служил в акцизном ведомстве Пермской губернии, которое занималось контролем за производством и продажей облагаемых налогом товаров (алкоголя, табака, чая, сахара), - объясняют археологи. - Надворный советник — это гражданский чин VII класса в Табели о рангах в Российской империи. Официальное обращение к обладателю этого чина звучало как «Ваше высокоблагородие».

Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

Вторая находка - памятник - принадлежит Андрею Флоровичу Тиунову. Он был пермским мещанином и умер 14 апреля 1905 года от грудной жабы, прожив 47 лет. По данным из открытых источников, грудная жаба - это устаревшее название стенокардии— давящей или щемящей боли в области сердца, которая развивается из-за недостаточного поступления кислорода к сердечной мышце.

Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

За помощь в поиске документов Камская археологическая экспедиция благодарит Музей Архиерейского квартала и исследователя Татьяну Полухину.

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