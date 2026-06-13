В День города Перми отметили заслуги выдающихся жителей

Фото: администрация Перми

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России и празднованию дня города, в Доме молодежи вручили регалии новым Почетным гражданам города, премии в области культуры и искусства, а также благодарности в связи со столетием автобусного сообщения.

Обращаясь к собравшимся с поздравительной речью, глава Перми Эдуард Соснин высоко оценил заслуги местных жителей в развитии муниципалитета и высказал признательность за достижения в творческой сфере.

«Вот уже 303 года пермяки разных национальностей и профессий делают все возможное, чтобы Пермь все ярче светила на карте России, зажигала сердца и открывала новые имена и таланты», — заявил глава Перми.

Эдуард Соснин также добавил, что искренне гордится каждым, кто своими идеями и трудом поддерживает динамичное развитие города-миллионника, и выражает признательность горожанам, которые берегут и преумножают лучшее в культурной, производственной и коммунальной сферах.

Эдуард Соснин вместе с председателем Пермской городской Думы Дмитрием Малютиным лично вручили удостоверения двум жителям столицы Прикамья, удостоенным в конце мая звания «Почетный гражданин». Данный статус присваивается за исключительные личные достижения и весомый вклад в развитие муниципалитета, а также укрепление его репутации внутри страны и за рубежом.

Обладательницей почетного звания стала директор учреждения культуры «ПермьКонцерт» Ирина Кулёва. Ее отметили за многолетнюю работу по воспитанию молодежи, популяризацию фольклорного наследия и развитие искусства в Перми. Ирина Кулёва основала и руководит детским ансамблем «Воскресение», занимается реализацией социально значимых проектов, а за четыре десятилетия работы в культурной сфере воспитала несколько поколений артистов, добившихся успеха на всероссийском и международном уровнях.

Вторым почетным гражданином стал генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. Награда присуждена за модернизацию топливно-энергетического комплекса, активную благотворительность и вклад в социально-экономическое развитие города. Как уточняется, деятельность предприятия способствует усилению экономики, созданию рабочих мест и росту инвестиционной привлекательности Перми. С 2018 года Олег Третьяков руководит профильной кафедрой в Пермском политехническом университете, занимаясь подготовкой кадров для отрасли.

Кроме того, на приеме объявили лауреатов городских премий в сфере искусства. Награды распределились следующим образом:

- Премия имени Дягилева за хореографию присуждена солистке «Балета Евгения Панфилова» Елизавете Черновой за ведущие партии в нескольких балетных постановках.

- Премию имени Мосоловой за драматическое мастерство получил ведущий актер Театра-Театра Марат Мударисов.

- Премия имени Немтина за новое музыкальное произведение вручена композитору и писателю Валерию Грунеру.

- Премии имени Агафонова за вокальное исполнительское мастерство удостоена солистка оперного театра Наталья Кириллова.

- Премия имени Мерзлякова за лучшее литературное произведение досталась поэту Антону Бахареву — автору пяти сборников и лауреату ряда престижных премий.

- Премия имени Борисова за изобразительное творчество вручена преподавательнице художественной школы Анне Вдовиной.

- Премия имени Буркова за лучшую режиссуру присуждена худруку Пермской синематеки Павлу Печенкину.

- Премия имени Сахаровой за педагогическое мастерство в искусстве отдана преподавателю хореографического училища Римме Сираевой.

Также в честь 100-летия автобусного движения Эдуард Соснин вручил Благодарности наиболее отличившимся работникам автотранспортных предприятий.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Перед зрителями выступили коллективы «Отражение», «Иваны», «Воскресение», «Груша», а также цирковые артисты студии «Молодость» и танцоры из коллектива «Фуэте».

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