В День города в Перми прошло более 50 мероприятий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Перми исполнилось 303 года. Традиционно отмечать день рождения города пермяки начали 11 июня в 23.00 в сквере имени основателя Перми Василия Татищева. После приветственой речи мэра Эдуарда Соснина для собравшихся выступили диджеи, иллизионисты, артисты уличного театра и другие творческие люди и коллективы.

Главные гуляния прошли уже 12 июня в центре города, на набережной и у Соборной площади. Всего в этот день состоялось более 50 праздничных мероприятий, а одним из главных выступлений стал концерт Татьяны Куртуковой, известной широкой публике по песне Матушка-земля.

Завершился праздник 7-минутным салютом. Фоторепортаж с дня города смотрите на нашем сайте.

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