Опубликовано видео салюта в честь дня рождения Перми

Фото: скриншот видео Владислава Рычкова

Празднование дня рождения Перми завершилось ярким 7-минутным салютом. Его запускали с кораблей с правого берега Камы. Наши фотокорреспонденты сходили на набережную и сняли это великолепие на видео.

Напомним, 12 июня Пермь отметила свое 303-летие. В честь праздника в городе прошло более 50 мероприятий. А главные события, само собой, развернулись в центре города. Люди играли в старинные русские игры, танцевали под дождем и даже женились. Посмотреть, как Пермь отметила свой день рождения, можно в нашем фоторепортаже.

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