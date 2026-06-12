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НовостиОбщество12 июня 2026 11:43

Сотрудники краевой системы исполнения наказаний к Дню России запустили челлендж

Краевая ФСИН поздравил жителей региона с праздником
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео: ГУФСИН России по Пермскому краю

Кадр из видео: ГУФСИН России по Пермскому краю

Краевое ГУФСИН поздравила жителей Прикамья с Днем России. Сотрудники ведомства запустили челлендж «Флаг России» и предложили присоединиться к акции.

В акции приняли участие врио начальника ГУФСИН Самир Бабаев, сотрудники и ветераны исправительных учреждений со всего Пермского края. В День России во всех городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.

Челлендж ГУФСИН Прикамья в День России

Пермяки решили внести свою лепту и создали короткое видео, в котором из рук в руки передавали российский триколор.

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