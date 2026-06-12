В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило об отмене в 11:55 12 июня режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». Они действовали около двух часов с 09:50.

На время действия плана «Ковер» Росавиация в Международном аэропорту «Пермь» вводила временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Были задержаны прилет и вылет нескольких авиарейсов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru