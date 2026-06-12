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НовостиОбщество12 июня 2026 7:15

В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер»

Режим предупреждения населения действовал около двух часов
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило об отмене в 11:55 12 июня режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». Они действовали около двух часов с 09:50.

На время действия плана «Ковер» Росавиация в Международном аэропорту «Пермь» вводила временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Были задержаны прилет и вылет нескольких авиарейсов.

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