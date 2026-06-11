Пермь отметит День России и День города более 50 массовыми мероприятиями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Перми и гостей города 12 июня ждет насыщенная культурная программа. В День России и День города состоятся более 50 мероприятий. Главными локациями станут городская эспланада и набережная Камы, площадки муниципальных дворцов культуры, библиотеки, скверы и парки.

День города пермяки встретят уже в ночь на 12 июня. В сквере им. Татищева с 23:00 11 июня (0+) начнут работу интерактивные площадки. Власти Перми вручат символические медали и «ключ от города». В рамках Года единства народов России и Года пермской промышленности атрибуты получат представители организаций и компаний города.

В День города 12 июня с 11:00 местом проведения торжественной церемонии открытия памятных плит и звезд на Аллее Доблести и Славы станет 66-й квартал городской эспланады. Пермяки увековечат память: народного художник СССР, Почетного гражданина Пермской области и города Перми Евгения Широкова; главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Свердлова, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дическула. На «Исторической аллее» откроют памятную плиту в честь 100-летия Пермского балета, на «Аллее Труда» – в честь 70-летия ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

События Дня города продолжатся на эспланаде рядом с памятником «Героя фронта и тыла». В праздничном концерте выступит Пермский губернский оркестр, свое искусство покажут представители регионального отделения Российского союза боевых искусств. Кутюрье на фестивале моды представят новые образы одежды.

В 10:30 на городской эспланаде гостей Дня города ждет Парад автобусов. Его проведут в честь 100-летия открытия автобусного движения в Перми. Пермяки и гости города увидят исторические и современные модели общественного транспорта. В 12:00 колонна проследует по улицам Ленина и Крисанова, затем по ул. Петропавловской в направлении Комсомольского пр.

На набережной реки Камы с 12:00 начнется череда праздничных мероприятий. Пройдет турнир по силовому экстриму, выступят сольные исполнители и музыкальные группы, будут работать интерактивные площадки. В Доме молодежи состоится вручение знаков «Почетный гражданин города Перми», премии главы города Перми в сфере культуры и искусства.

На 21:00 в 68-м квартале городской эспланады при поддержке краевого правительства откроется летний фестиваль «Город встреч» (12+). Перед зрителями выступят академический хор «Млада» и российская певица Татьяна Куртукова.

Праздничный день завершится семиминутным фейерверком с берега Камы в 23:30.

Без праздничных событий 12 июня не останутся жители районов Перми. В парках «Счастье есть», «Балатово» и им. Чехова на 12:00 запланированы концертные программы, выступления вокальных и танцевальных коллективов (0+). С13:00 ждут гостей в саду им. Свердлова.

На набережной Камы в Кировском районе с 16:00 до 19:00 праздничную программу представит объединение «ПермьКонцерт». С 15:00 до 17:00 во внутреннем дворе ДК им. Солдатова состоится танцевально-развлекательная программа. Мотовилихинский пруд станет местом проведения спортивного праздника. Праздничные мероприятия также состоятся в скверах им. Конструктора Калачникова и на ул. Черняховского.

Большой цикл мероприятий 11 июня состоится в муниципальных библиотеках города, включая книжные выставки, квесты, краеведческие игры, творческие занятия, литературно-познавательные программы, экскурсии. В библиотеке №18 им. Куприна на ул. Ветлужской, 97 состоится краеведческий час «Мой город Пермь» (6+), в модельной библиотеке №3 – интерактивная комплексная программа «Я люблю Пермь» (6+). В сквере Журналистов на ул. Уинской пройдет акция ко Дню России «Самый массовый танец».

Подробнее о праздничных мероприятиях 11 и 12 июня в Перми можно узнать из плана мероприятий.

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