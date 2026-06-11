Проект акватеррариума Пермского зоопарка прошел заключение госэкспертизы

Проект: Министерство строительства Пермского края

На территории Пермского зоопарка этим летом начнется строительство акватеррариума. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Комплекс включит основные композиционные выставочные блоки – террариумный и аквариальный.

В акватерарриум войдут 22 террариумами, декорированне в соответствии с имитацией природной среды обитания. В каждой зоне установят оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности.

Для некоторых видов обитателей предусмотрят температурные циклы с повышением температуры днем и падением ночью. Освещенность террариумов обеспечат осветительные приборы с различным спектральным составом.

В аквариальной части разместят аквариумы для рыб. Крупнейшим в экспозиции станет пресноводный аквариум водоизмещением 10,2 тыс. литра. Он будет предварять просмотр аквариумной экспозиции.

«Помимо экспозиционной части в новом здании будут мастерские, кормокухня, виварий, инсектарий, гидрохимическая лаборатория», – дополнили составляющие проекта в краевом Минстрое.

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