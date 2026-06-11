Профессиональная заболеваемость в Прикамье снизилась за год в 2,3 раза

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги состояния условий труда и профессиональной заболеваемости по итогам 2025 года. Показатель профзаболеваемости региона на 10 тыс. работающих снизился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.

На территории Пермского края ведут деятельность около 6 тыс. промышленных объектов различных видов деятельности. В них занято 724,58 тыс. человек.

За последние четыре года в Прикамье в 4,5 раза снизилась доля рабочих мест по уровню воздействия на организм работника параметров микроклимата, вибрации – в 2,7 раза, не отвечающих требованиям санитарного законодательства по уровню освещенности – в 1,5 раза. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, составила 22,1%, что выше среднего показателя по России за 2024 год (17,34%).

В прошлом году надзорное ведомство зарегистрировало 28 случаев профессиональных заболеваний, включая один случай острой профпатологии. В структуре заболеваний у мужчин доминирует профессиональная тугоухость (47,1%), заболевания опорно-двигательного (35,3%), на третьем – вибрационная болезнь (17,6%). Среди женщин в первую тройку заболеваний вошли: болезни опорно-двигательного аппарата (63,6%), инфекционные заболевания (18,2%), заболевания органов дыхания и вибрационная болезнь – по 9,1%.

Среди мужчин по количеству вновь выявленных заболеваний лидируют профессии бурильщик шпуров и машинист скреперной лебедки; женщин – оператор машинного доения.

Средняя сумма наложенных административных штрафов при нарушении в сфере надзора за условиями труда выросла с 7 тыс. руб. в 2024 году до 7,3 тыс. руб. – в 2025 году.

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