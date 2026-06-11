«Россия для меня — это дом»: в Пермском филиале Президентской академии отметили День России

Фото предоставлено пермским филиалом президентской академии

День России — один из самых ярких праздников нашего государства. Это день величия страны, её национального единства и независимости. Мы чествуем Россию с её богатой историей, традициями, культурными ценностями и победами.

«Россия для меня — это дом. То место, где каждый человек важен. Мы все одна большая семья. Когда мы отмечаем 12 июня, мы словно собираемся за одним праздничным столом. Это большая традиция! Мероприятие в академии вызвало только самые положительные эмоции, мы увидели много интересных выступлений», — рассказал студент факультета государственного и муниципального управления Евгений Фальков.

Праздник в Академии открыла песня «Гляжу в озёра синие» в исполнении Татьяны Вагнер и стихотворение Сергея Есенина «Гей ты, Русь, моя родная». Гостей знакомили с историей праздника, звучали русские народные песни, частушки, прибаутки. Ярким выступлением стала «Калинка» в исполнении Матвея Михалева на балалайке.

«Мне очень понравилось наше мероприятие в филиале. Я смог выступить с Матвеем Лежнёвым, моим другом, с песней "Калинка". Это был наш общий дебют с балалайкой!» — поделился студент факультета государственного и муниципального управления Матвей Михалев. Эстрадный ансамбль «Капельки» ДК имени Солдатова придал празднику особую яркость национальными русскими костюмами, весёлыми танцами и песнями. «Во кузнице», «Мир на ладони», «Прекрасное далёко» — эти песни пели все участники концерта.

Были и весёлые конкурсы, посвящённые русским сказкам, национальным блюдам, ремёслам, завершившиеся переплясом «Репка». Финалом стал хоровод единства «Мы России сердце» — живое воплощение дружбы народов.

«Мероприятие стало не только праздничным, но и значимым для нашего филиала. Именно в этот день академия подвела итоги самых активных студентов. Особой темой стала презентация студенческого сборника стихотворений. Такой формат активности является новым и есть не в каждом вузе. Можно сказать, это стало "изюминкой" Пермского филиала», — отметила Татьяна Вагнер.

Праздник прошёл в атмосфере добра, взаимопонимания и гордости за свою великую страну.

«Пермский филиал Президентской академии нельзя отделить от тех задач, которые стоят перед нашей страной ,регионом. Сегодня как никогда нужны грамотные управленческие кадры и в госсекторе, и в бизнесе, и на производстве. Мы готовили и продолжаем готовить высококлассных специалистов, которые в будущем будут работать на благо Пермского края и страны. Всех поздравляю с наступающим праздником, Днем России», - отметил директор пермского филиала президентской академии ,кандидат социологических наук Игорь Орлов.