В аэропорту Перми объявили о задержке прилета рейсов из Сургута и Шарм-эль-Шейха

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», 11 июня задерживается прилет двух авиарейсов. С предварительной задержкой в два часа ожидают самолеты из Сургута и Шарм-эль-Шейха.

Прилет авиарейса ЮТ 205 из Сургута перенесли с 12:50 на 15:30, FV 5970 из Шарм-эль-Шейха – с 13:05 на 14:48. Вылет авиарейса ЮТ 206 из Перми в Сургут задерживается с 13:50 до 15:15.

Утром в «Большом Савино» с опозданием приземлились авиарейсы: ДР 433, ДР 6511, ДР 5513 -из Москвы; ДР 1569 – из Санкт-Петербурга; ДР 365 – из Сочи.

Международный аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме на прием и выпуск воздушных судов.

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