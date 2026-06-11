В Перми на День города 12 июня полностью закроют для проезда весь центр

Схема: Министерство транспорта Пермского края

В Перми для обеспечения безопасности на День России и День города введут временные ограничения движения транспорта. Ограничения вступят с вечера 11 июня по ночь 13 июня.

В Перми с 19:00 11 июня до 02:00 13 июня запретят остановку и стоянку всех видов транспорта: на ул. Ленина – от ул. Куйбышева до ул. Попова, ул. Петропавловской – от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева, ул. Окулова - от ул. Попова до Комсомольского пр., ул. Осинской – от ул. Монастырской до ул. Окулова и от ул. Советской до ул. Петропавловской.

Схема: Министерство транспорта Пермского края

С 23:30 11 июня до 00:30 12 июня запретят движение транспорта за исключением трамваев: на ул. Ленина – от ул. Парковой до ул. Клименко, ул. Пермской – от ул. Ленина до ул. Клименко в районе ул. Пермской, 6.

Будет обеспечен проезд к жилым домам по улицам Суксунской, Парковой, Разгуляйской, 1-й Разгуляйской, 2-й Разгуляйской, домам №2 и №6 на ул. Пермской и к дому №10 на ул. Екатерининской.

Схема: Министерство транспорта Пермского края

В день празднования 12 июня с 09:00 до 23:30 полностью закроют движение на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова; с 09:00 12 июня до 01:00 13 июня – ул. Окулова от Попова до Комсомольского пр. и ул. Осинской от ул. Монастырской до ул. Окулова; с 18:30 до 23:30 12 июня – ул. Петропавловская от ул. Попова до ул. Куйбышева, ул. Осинская от ул. Советской до ул. Петропавловской; с 18:00 12 июня до 01:00 13 июня – весь транспорт кроме общественного на ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Советской, ул. Монастырской от ул. Горького до ул. Монастырской, 1Б, проезд на участке между улицами Борцов Революции и 2-й Камской.

Схема: Министерство транспорта Пермского края

На время проведения фейерверка 12 июня с 23:00 до 24:00 для пешеходов и всего транспорта закроют Коммунальный мост от ул. Окулова до ул. Борцов Революции.

В случае осложнения дорожной обстановки, связанной с массовым движением пешеходов 12 июня, будет обеспечено временное прекращение движения для всех видов транспортных средств по улицам Попова, Монастырская, Осинская и Окулова.

После праздничного фейерверка в целях обеспечения безопасности для жителей Перми будет организовано два места выхода с набережной реки Камы: лестница на Соборную площадь и подземный переход на улице Попова.

Департамент транспорта Перми продлил работу транспорта в праздничные дни, а также ввел ряд ограничений.

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

Краевой Минтранс просит жителей Перми и гостей города быть внимательными и учитывать временные изменения при планировании поездок.

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