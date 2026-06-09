В Перми на месте школы №109 построят новый корпус

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В Перми на месте старого здания школы №109 планируют построить новый корпус. Вопрос о его возведении сейчас решается, сообщил глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира во ВКонтакте. Глава добавил, что по результатам детально-инструментального обследования здание было признано аварийным, рекомендован демонтаж объекта.

По его словам, количество мест для учеников в новом корпусе школы будет увеличено с 565 до 900. Предварительные сроки завершения строительства образовательного учреждения запланированы на период 2028-2030 годы.

Сейчас учащиеся распределены в школы Индустриального района, которые находятся в близкой доступности. Начальные классы занимаются в здании детского сада «Калейдоскоп», дети с 5 по 7 класс – в школе «Петролеум+», а ребята с 8 по 11 классы – в гимназии №1.