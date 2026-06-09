В Перми после ремонта открыли экстрим-парк на улице Екатерининской

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В Перми после ремонта открыли для посещения экстрим-парк, расположенный на улице Екатерининской. Сейчас популярное среди молодежи место стало еще современнее и комфортнее для занятий разными видами спорта. При его обновлении были учтены пожелания спортсменов, которые там занимаются. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

В ходе работ на территории экстрим-парка рабочие обновили покрытие бетонной чаши. Ее площадь превышает 5 тысяч квадратных метров. Она выполнена с использованием специальных составов, что обеспечит ее прочность и долговечность. Для любителей самокатов, скейтбордов и велосипедов построили два новых памп-трека с разными трассами. Старые трибуны демонтировали и на их месте построили фанерный Air-парк. Здесь установлены три большие зоны для катания с элементами разной сложности. Рядом с экстрим-парком появились тренажеры и стационарные столы для игры в теннис.

Напомним, спортивный объект был закрыт для посещений в августе 2024 года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Общая концепция обновленного экстрим-парка – это центр активного отдыха для всех возрастов, в том числе для различных молодежных культур.