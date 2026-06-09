Жителя Перми отправили в колонию за вмешательство в драку двух женщин

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Перми

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города. Мужчину обвинили в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью и публичном оскорблении представителя власти.

Факты совершенных преступлений установили в ходе судебного следствия. В феврале этого года супружеская бара отдыхала в баре «Доски». Между супругой пермяка и одной из посетительниц заведения вспыхнула ссора.

Пытаясь разнять женщин, муж отвел жену в сторону и вступил в конфликт с потерпевшей, которая успела нанести ему несколько ударов по лицу. В ответ мужчина схватил женщину за волосы, повалил на пол и нанес ей удары ногами по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

Персонал бара попытался предотвратить драку и вызвал на место происшествия Росгвардию. Обвиняемый в присутствии свидетелей оскорбил одного из прибывших сотрудников вневедомственной охраны.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он принес письменные и устные извинения обоим потерпевшим, а также добровольно возместил потерпевшей участнице конфликта 15 тыс. руб.

Суд признал жителя Перми в совершении инкриминируемых преступлений. Он совершил их в период отбывания наказания по предыдущему приговору. В совокупности доказательств вины пермяка приговорили к 4 годам 20 дням лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 62,5 тыс. руб.

В качестве одного из смягчающих наказание обстоятельств послужила противоправность поведения потерпевшей. Женщина своими действиями спровоцировала мужчину на причинение ей тяжкого вреда здоровью.

Иск потерпевшей удовлетворен частично. В ее пользу постановлено взыскать с осужденного 500 тыс. руб. Потерпевшим-полицейским гражданский иск заявлен не был.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.

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