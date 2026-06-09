В ходе СВО погиб 23-летний Дмитрий Чигвинцев из ЗАТО Звездный

Фото: Администрация ЗАТО Звездный Пермского края

Администрация ЗАТО Звездный Пермского края сообщила о гибели в зоне проведения СВО 23-летнего земляка. Чигвинцев Дмитрий Алексеевич погиб при исполнении воинского долга около года назад.

Дмитрий Чигвинцев родился в поселке Звездный Пермского края 6 января 2002 года. В 2019 году он окончил девять классов, затем работал в строительной сфере на территории Прикамья.

В ноябре 2024 года Дмитрий Алексеевич заключил контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Служил рядовым на должности разведчика-гранатометчика.

В апреле 2025 года получил ранение в ногу, с октября числился пропавшим без вести. Официальной датой гибели бойца считается 4 ноября. Тело погибшего военнослужащего после идентификации доставили в Звездный.

Прощание с Дмитрием Чигвинцевым состоится 9 июня с 11:00 в ДК ЗАТО Звездный. Захоронение проведут на кладбище в селе Бершеть. Администрация поселка выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка, скорбит и разделяет боль утраты.

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