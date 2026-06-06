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НовостиОбщество6 июня 2026 13:52

ТОП-менеджер ВТБ сравнил партнерство с Wildberries с «торговлей счастьем»

И перечислил ряд преимуществ от такого союза
Источник:kp.ru
Фото: Александр Щербак/ВТБ

Фото: Александр Щербак/ВТБ

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 представил партнерство с Wildberries как стратегический скачок банка в новую потребительскую реальность. В его картине мира маркетплейсы уже стали «торговцами счастьем», тогда как банки исторически остаются «торговцами деньгами».

Альянс, по словам топ-менеджера, позволяет преодолеть этот разрыв и дает ВТБ то, чего невозможно было достичь простым копированием экосистем: доступ к технологической скорости, гибкости и десяткам миллионов активных клиентов.

Многократные расчеты показали: при текущем уровне партнерских тарифов и известных объемах транзакций клиентской базы банка вхождение в капитал другого игрока просто не окупалось. Альянс же с Wildberries в банке называют «новым рестартом розницы», несмотря на признаваемую сложность интеграции двух разных корпоративных культур.