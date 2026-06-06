ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социальных инициатив

Фото: Щербак Александр/ВТБ

ВТБ и Пулково подписали на ПМЭФ–2026 меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании договорились о развитии совместных цифровых и социальных проектов, включая сервисы на базе биометрии и развитие банковской инфраструктуры. Меморандум подписали член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие сервисов на базе Единой биометрической системы (ЕБС). В преддверии ПМЭФ в Пулково заработал сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий, который ускоряет прохождение предполетных процедур и посадку на рейс по биометрии. В зоне вылета внутренних авиалиний аэропорта открылась специальная клиентская локация.

«Сегодня технологические решения должны не просто быть инновационными, а приносить человеку понятную практическую пользу – экономить время, делать сервис удобнее и доступнее. Вместе с Пулково мы выстраиваем долгосрочное партнерство, в котором цифровые технологии, клиентский сервис и социальные инициативы дополняют друг друга и формируют современную среду для миллионов людей», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Пулково последовательно развивает цифровую экосистему аэропорта и внедряет современные сервисы для пассажиров, подтверждая звание первого цифрового аэропорта России. Сотрудничество с ВТБ позволяет нам масштабировать технологические решения и одновременно реализовывать важные для города социальные и молодежные проекты», – отметил Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Отдельным направлением взаимодействия станет развитие зарплатного проекта для сотрудников аэропорта и расширение банковской инфраструктуры на его территории. В ближайшей перспективе здесь появится удаленная точка обслуживания ВТБ, что повысит доступность банковских сервисов для сотрудников.

Стороны также продолжат сотрудничество в рамках социальных и корпоративных инициатив. С 2024 года ВТБ выступает партнером забега по взлетно-посадочной полосе Пулково – единственного мероприятия такого формата в России.

На период ПМЭФ–2026 иностранцам в Пулково доступно оформление комплексного пакета услуг