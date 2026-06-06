Более 60% навыков российского рынка труда уже затронуты ИИ

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Дискуссия об «исчезновении профессий» устарела. Правильный вопрос звучит иначе: какие конкретные задачи и навыки в рамках каждой профессии поддаются автономизации, какие дополняются ИИ, а какие не будут затронуты в ближайшее время? Именно на этом уровне работает ИИ сегодня.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«61,6% всех навыков российского рынка труда уже затронуты ИИ — замещаются или трансформируются прямо сейчас. Разброс между профессиями огромен: дворник получает Score 0,04 — его работа практически не поддаётся автоматизации и усугубляется высокой стоимостью роботизации; специалист по документообороту — 0,80 — и становится явным кандидатом на агентизацию в ближайшие 12–18 месяцев.

ИИ не уничтожает профессии, а автономизирует конкретные задачи и навыки внутри них и трансформирует профессиональные роли. Страна, у которой нет задачно-ориентированной карты рынка труда, управляет изменениями вслепую и рискует столкнуться с социальными стрессами. Учитывая это, мы создали первую национальную базу навыков, выведенную из реального рынка, — это не синтетические данные, а эмпирические наблюдения».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.