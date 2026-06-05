Корпоративные клиенты ВТБ и Газпромбанка смогут управлять своими счетами в одном окне

Фото: Александр Щербак/ВТБ

Суть проекта: корпоративные клиенты смогут видеть все свои счета, операции и остатки из обоих банков в личном кабинете ВТБ. Это избавит казначейства от ручной сверки данных в разных системах и ускорит принятие финансовых решений. Интеграция строится на технологии открытых программных интерфейсов (open banking) по стандартам ЦБ — это гарантирует защищенный обмен данными.

Совместная рабочая группа уже настраивает инфраструктуру. Технический запуск обмена информацией намечен на конец третьего квартала 2026 года.

«Задача консолидации финансовой информации становится критичной для крупного бизнеса. Мультибанковская интеграция позволяет снизить ручную нагрузку, повысить прозрачность потоков и ускорить управленческие решения», — пояснил Острейко.

Мельников добавил, что проект отвечает запросу клиентов, работающих с обоими банками: они получат единую картину по счетам без необходимости переключаться между системами.