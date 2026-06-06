В Пермь приедет министр образования Зимбабве

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8 июня в Пермь приедет делегация Зимбабве во главе с министром начального и общего образования Торерайи Мойо. В состав делегации также войдут учителя информатики и директор школы, сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Делегация обсудит с вузом открытие в Зимбабве центра обучения русскому языку и курсов повышения квалификации учителей, основанных на практическом применении искусственного интеллекта и современных цифровых инструментов в образовании.

Также педагоги из Зимбабве побывают в театре оперы и балета, посетят детский сад «Эрудит», молодежный центр «Кристалл», школу № 55 и инженерную школу.