В Перми на пляжах начали дежурить матросы-спасатели

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода пока не манит купаться, но в Перми уже начали дежурить матросы-спасатели. Они готовы в любую секунду прийти на помощь утопающим, говорят в Пермской городской службе спасения.

Дежурства организованы в официальных местах отдыха у воды: на правом берегу Камы возле Коммунального моста; на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в поселке Новые Ляды. Также спасатели дежурят там, где привыкли загорать и купаться пермяки: на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной.

Посты организованы не только на берегу - на воде будет постоянно патрулировать спасательный катер «Русбот».