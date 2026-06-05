В эпоху агентной экономики технологический суверенитет становится уже не только вопросом ИТ, но и вопросом экономической устойчивости

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На ПМЭФ первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что страны, контролирующие ключевые AI-платформы, вычислительную инфраструктуру и инженерные компетенции, получают серьёзное преимущество в производительности экономики. Ключевой задачей ближайших лет станет формирование полноценной национальной AI-инфраструктуры

У России есть существенный потенциал: сильная математическая и инженерная школа, крупные технологические компании, высокий уровень цифровизации финансового сектора и государственных сервисов. Однако рынку пока не хватает масштабирования: вычислительных ресурсов, достаточного объёма инвестиций, широкого внедрения ИИ в корпоративный сектор и подготовки кадров нового поколения. Постепенно роль ИИ становится более активной — от умного интерфейса к автономным агентам, которым делегируются планирование, мониторинг, координация операций и управление типовыми сценариями. Ключевым при этом остаётся вопрос доверия и контроля: люди должны понимать, как ИИ принимает решения и кто несёт ответственность.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Главный признак наступления агентной экономики — когда автономные интеллектуальные системы станут невидимой, но повседневной частью экономики. Так же, как сегодня мы не задумываемся о работе облачных сервисов или мобильного интернета. Мы поймём, что агентная экономика состоялась, когда компании начнут проектировать процессы изначально с учётом участия ИИ-агентов, а не "добавлять ИИ" поверх существующих моделей. Второй важный индикатор — резкий рост производительности интеллектуального труда: если сегодня цифровизация автоматизировала физические и транзакционные процессы, то агентные системы начинают масштабно автоматизировать именно интеллектуальную деятельность. И, наконец, ключевой показатель — изменение самой структуры организаций, появление гибридных команд, где люди и ИИ-агенты работают как единая система».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.