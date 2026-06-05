После обмена пленными домой вернулся боец из Перми

Фото: Игорь Сапко/ВКонтакте

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил добрую новость - после очередного обмена пленными по формуле 185 на 185 между Россией и Украиной домой вернулся контрактник из Перми.

- Вместе со сослуживцами в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги, - говорит Игорь Сапко. - Переговорил с мамой нашего героя. Каждый такой разговор - это сильные эмоции и слёзы, но теперь уже слёзы радости.

По словам омбудсмена, сейчас все освобожденные военнослужащие находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

- Нашим бойцам будет оказана вся необходимая психологическая и медицинская помощь в учреждениях. Искренне благодарю всех, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути! - добавил прикамский омбудсмен.

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