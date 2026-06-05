В Перми 6 июня стартует проект «Музыкальный квартал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вот уже второй год проект «Музыкальный квартал» (0+) становится частью программы «Время Пермское», нацеленной на сбережение и развитие исторического центра города. В рамках инициативы в течениелета проведут шесть мероприятий, во время которых территория между Сибирской улицей и улицей Газеты «Звезда» превратится в пешеходную и музыкальную зону.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, первая встреча в «Музыкальном квартале» пройдет 6 июня. Тема дня — «Многоликая Россия», ее выбрали в честь Года единства народов России. С 15:00 до 21:00 на улице Пермской выступят музыканты, откроется ярмарка поделок и авторских вещей от пермских мастеров, будет работать зона мастер-классов для всей семьи, а также проведут игры и интерактивы.

Чтобы жители и гости города лучше узнали исторический центр Перми, для них организуют бесплатные пешие экскурсии. На них нужно заранее записаться по ссылке. Несколько экскурсий начнутся в 15:30, 17:00 и 18:30. Старт — от дома №70 по улице Пермской.

Музыкальная программа на 6 июня - в карточках:

Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

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