МТС и Циан объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

МТС и Циан договорились о совместной работе в области противодействия телефонному мошенничеству (антифрод). Усилия будут направлены на сокращение числа нежелательных и мошеннических звонков пользователям Циана. Партнёрство позволит использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей платформы от раздражающих и потенциально опасных звонков.

В рамках договоренностей МТС предоставляет Циану набор решений на базе технологий Big Data МТС Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.

Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.

Проблема нежелательных звонков особенно актуальна для пользователей платформ недвижимости. Партнёрство позволяет использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей, обеспечивая комфортный выбор недвижимости.