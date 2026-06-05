Прикамье будет сотрудничать с АНО «Развитие хоккея»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Делегация Пермского края продолжает работу на площадке Петербургского международного экономического форума. Глава региона Дмитрий Махонин и основатель детской хоккейной школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве.

Достигнутая договоренность предусматривает развитие хоккея в Прикамье под брендом «Красная Машина». В рамках сотрудничества предстоит реализовать совместные социальные проекты в области спорта на территории региона.

Основной акцент сотрудничества направлен на массовость и развитие дворового хоккея. В рамках соглашения планируется проведение обучения тренерского состава и внедрение современных подходов к созданию доступных условий для вовлечения детей.

«Мы прекрасно понимаем, что массовость – это фундамент успеха. Так было раньше, и так будет всегда. Проект «Красная Машина. Двор» направлен на то, чтобы дети имели возможность играть в хоккей», – отметил Роман Ротенберг.

В Пермском крае ежегодно развивается спортивная инфраструктура для занятий хоккеем. За последние годы появились ледовые арены в Соликамске и Барде. После масштабной реконструкции открыли комплекс «Прикамье» в Кировском районе Перми. В феврале этого года торжественно открыли новую ледовую арену в микрорайоне Ива. Продолжается строительство крытых арен в Чусовом и Чернушке, комплекс на 10,5 тыс. зрителей в Перми.

Для массового спорта в рамках региональных программ ежегодно возводятся и ремонтируются крытые хоккейные коробки. За последние пять лет в Прикамье построили 30 объектов, три коробки возвели при поддержке фонда Тимченко.

Дмитрий Махонин отметил, что соглашение станет важной вехой в развитии детского хоккея и спорта в целом.

«Мы нацелены на то, чтобы в регионах появлялись новые звезды, а они рождаются благодаря созданию условий для занятий спортом. Уверен, в скором будущем пермские спортсмены смогут стать олимпийскими чемпионами и чемпионами мира», — заявил глава региона.

После церемонии подписания Дмитрий Махонин и Роман Ротенберг провели рабочую встречу. Они обсудили первые шаги по реализации соглашения.

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