«Антивирус» банка заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ с начала года

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С начала года «Антивирус» Сбера обезвредил на устройствах пользователей более 2,5 млн вирусов. О том, как обезопасить себя от вирусных киберугроз, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Уровень вирусных атак на мобильные устройства россиян остаётся высоким, установка вредоносных программ и сервисов из посторонних источников остаётся главной причиной заражения.

Вредоносное программное обеспечение в мошеннических схемах как правило устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Зачастую фальшивые приложения маскируются под популярные сервисы, трояны для показа рекламы остаются в числе самых активных угроз. Чтобы обезопасить смартфон, планшет или персональный компьютер от вирусов, необходимо сочетать технические меры защиты и осознанные действия пользователя. Однако без продвинутых инструментов сложно противостоять современной угрозе. Надёжный антивирус — цифровой иммунитет».

Чтобы не пропустить вирус на свой гаджет, важно помнить о защите: скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно следить за разрешениями, которые нужно дать программам, и никогда не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем или СМС.