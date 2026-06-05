Контакт-центр Сбера стал победителем премии Frank Award 2026 в двух номинациях

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В рамках исследования банковских контакт-центров, проведенного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG, контакт-центр Сбера удостоен двух престижных наград — «Самая стабильная команда операторов контакт-центра» и «Лучшее роботизированное обслуживание на входящей линии». Эти награды подтверждают лидерство Сбера в сфере генеративного ИИ, а также высокий уровень качества обслуживания, который команда банка предоставляет всем своим пользователям.

Эксперты Frank RG изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров. В частности, в рамках работы над проектом был проведен онлайн-опрос более чем 4000 клиентов банковских контакт-центров, онлайн-опрос более 1300 операторов, а также более 40 нейротестирований пользователей.

Аналитики отмечают, что сегодня каждый второй клиент Сбера (50%) начинает решение банковского вопроса именно со звонка в контакт-центр, поэтому качественное обслуживание в контакт-центре входит в ТОП-7 факторов, влияющих на решение клиента продолжать пользоваться услугами основного банка.

Для эффективной работы контакт-центров Сбер реализует инициативы, связанных с генеративным ИИ. В контакт-центрах Сбера почти половина поступающих обращений уже обрабатывается при помощи ИИ-агентов. Высокая оценка этого направления работы со стороны Frank RG стала подтверждением лидерства Сбера в сфере технологий искусственного интеллекта. Технологический потенциал банка усиливает одно из ключевых направлений в работе команды Сбера — ориентированность на клиента, внимание к его нуждам, оперативное реагирование на запросы и оказание поддержки в любой ситуации.