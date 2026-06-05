В Перми обновят фасады 96 многоквартирных домов

Фото: Администрация города Перми | Виталий Кокшаров

Бюджеты Перми и Прикамья выделили деньги на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Всего на этот год запланировано обновление внешнего вида 96 зданий, которые находятся вблизи социально значимых объектов и вдоль гостевого маршрута.

Подрядные организации уже выполнили ремонт домов на улицах Мира, 6А, 7, 18, 20 и Окулова, 31. Продолжается работа по адресам: ш. Космонавтов, 117, 121, 203 и 205.

Стартовал обновление фасадов домов: в Дзержинском районе – на улицах Боровая, 30 и Петропавловская, 62; в Орджоникидзевском районе – на улицах Лобвинская, 9, Янаульская, 11, Сестрорецкая, 24 и Репина, 19; в Мотовилихинском районе – на улицах Колыбалова, 20, Лебедева, 47, Лякишева, 4 и Пушкарская, 130, бульваре Гагарина, 25; в Свердловском районе – на улицах Максима Горького, 74, Чернышевского, 15 и 17, Полины Осипенко, 51, Белинского, 42; в Индустриальном районе – на улицах Космонавта Леонова, 3 и 36, Качалова, 27 и Баумана, 12; в Ленинском районе – на улицах Крисанова, 24, Монастырская, 27 и Луначарского, 21; в Кировском районе – на улицах Адмирала Нахимова, 3, Закамская, 20 и 42, Адмирала Ушакова, 20.

В основе дизайна фасадов находятся три цвета – белый, бежевый и терракотовый. Все дома подрядчики оформят в едином стиле. В объем работ включает: ремонт стен и бетонных козырьков подъездов, оконных откосов, отливов и балконных плит; нанесение декоративной штукатурки и покраска части фасадов; замена экранов балконов.

Расширенный городской бюджет на ремонт фасадов многоквартирных домов в ближайшие три года выделит 2,2 млрд руб. Краевой бюджет на 2026 год представит 350 млн руб., 2027 год – 401,5 млн руб.

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