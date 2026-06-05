Автодилер заплатил 320 тысяч рублей за задержку ремонта внедорожника

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В Перми суд встал на защиту прав автовладельца. Пермяк в одном из автосалонов города по договору купли продажи приобрел внедорожник JAECOO J7 стоимостью более 3 млн руб.

При приемке автомобиля пермяк не нашел визуальных замечаний к его состоянию. Спустя несколько дней автовладелец обнаружил на потолочной обшивке следы клеевого состава. За устранением дефеката он обратился в салон автодилера.

В автосалоне по гарантии установили новую обшивку взамен бракованной, но она также оказалась с дефектами. Пермяку предложили дождаться поставки новой оригинальной обшивки от производителя. После получения новой обшивки оказалось, что она не подходит к автомобилю. Полноценный ремонт «китайца» завершили только через 71 день.

Пермяк направил автодилеру претензию с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков ремонта, компенсировать моральный вред и уплатить штраф. Продавец не пошел навстречу клиенту. Автовладелец для защиты своих прав обратился в суд, который суд полностью удовлетворил его требования.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Общая сумма взыскания с автосалона составила более 320 тыс. руб.

Должник в установленный срок финансовые обязательства не испол. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 39 тыс. руб., наложил арест на банковские счета юридического лица. Только после этого вся сумма компенсации поступила на депозитный счет ведомства.

«Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба краевого ГУФССП по Пермскому краю.

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