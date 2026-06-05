Александр Ведяхин: Российские предприниматели сделали ставку на ИИ и создают на его основе новые бизнес-модели

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Российское предпринимательское сообщество внедряет ИИ в свои бизнес-процессы и создаёт на его основе новые бизнес-модели. Для того чтобы быстрее развивать ИИ, крупнейшие компании страны объединились в Альянс в сфере искусственного интеллекта. И это даёт колоссальный экономический эффект, подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В России сложилось очень сильное предпринимательское сообщество, которое внедряет искусственный интеллект и строит бизнес на его основе. Крупнейшие отечественные компании, работающие с ИИ, создали профильный альянс, и в нём уже порядка 150 участников. По нашим прогнозам, экономический эффект для Сбера от ИИ в 2026 году превысит 500 млрд рублей, в том числе от генеративного ИИ — 100 млрд рублей (в прошлом году было 50 млрд). Многие компании показывают похожую динамику. Мы активно выстраиваем технологические партнёрства для максимизации результата. В том числе смотрим в сторону КНР, чтобы производить вычисления на китайских чипах».