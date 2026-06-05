В двух городах Прикамья отключат воду в сотнях жилых домов и соцобъектах

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Жители Березников и Краснокамска останутся без воды 5 и 6 июня. В городах отключат централизованное водоснабжение.

В Краснокамске с 08:00 6 июня без воды останутся жители микрорайонов Заводской, Ново-Матросово, Матросова, Звездный и Новый поселок. Администрация округа сообщила о неотложной необходимости завершения работ по реконструкции узла ввода самотечной канализации на КНС (канализационной насосной станции). Воду включат после завершения работ.

В Березниках 22:00 5 июня до 08:00 6 июня проведут плановые ремонтные работы сетей централизованного водоснабжения на перекрестке улиц Суворова и Парижской Коммуны. Масштабный список адресов находится в соцсетях и сайте администрации города.

Помимо многоквартирных домов и частного сектора воды не будет сразу в нескольких объектах социальной сферы – детсады; спортивная, музыкальная и общеобразовательные школы; бизнес и торговые центры, супермаркеты; административные здания; больницы; дом престарелых; почта; кинотеатр; точки общепита.

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