Жителей Перми ждет «ВЕЩЕВОРОТ» для обмена вещами

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми стартовал масштабный экологический фестиваль «Природа города». ЭКОФЕСТ-2026 пройдет 5 и 6 июня. В его программу войдут экологические практикумы, природные лаборатории, ботанические соревнования и экспертные экскурсии.

Пермский региональный оператор ТКО приглашает жителей города на «ВЕЩЕВОРОТ». В течение двух дней фестиваля все желающие смогут принести ставшие неактуальными вещи и поменять их на что-то нужное. Это могут быть предметы быта или интерьера, посуда, книги, аксессуары, разные штучки для хобби и творчества.

«ВЕЩЕВОРОТ» откроют в Экопункте у ТРЦ «Планета». Забрать из предложенного на площадке можно в любом количестве и абсолютно бесплатно. Жителям Перми предлагают вдохнуть вторую жизнь в отслужившее свое время вещи.

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