«ЭнергосбыТ Плюс» разъяснил, почему в «летних» квитанциях есть строка «отопление»

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В начале июня клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получают квитанции за май. Некоторых может удивить наличие в них строки «отопление» — ведь отопительный сезон завершён. Пермский филиал компании разъясняет: сумма в платёжном документе отражает потребление тепла в период до официального окончания подачи ресурса.

Почему в квитанции за май присутствует плата за отопление

Отопительный сезон в городах региона официально завершился в период с 8 по 15 мая 2026 года. По установленным правилам, в квитанциях за тепло отражается потребление предыдущего месяца. То есть, в квитанции, которые пришли в июне, попали дни мая, когда тепло ещё поступало в дома. Также жители некоторых домов платят по нормативу и им необходимо заплатить за весь май, ведь они не платили за тепло в сентябре предыдущего года.

Как производятся начисления

Порядок расчёта зависит от того, установлен ли в доме общедомовой прибор учёта (ОДПУ) и исправен ли он.

Если дом оборудован исправным ОДПУ:

Начисление производится по фактическим объёмам потребления, зафиксированным счётчиком. Согласно федеральному законодательству, показания ОДПУ снимаются и передаются в расчётный центр ежемесячно в период с 23 по 25 число. Таким образом, майская квитанция включает объём тепла, потреблённого с 23–25 апреля по 8–15 мая (точная дата зависит от дня отключения в конкретном городе).

Если ОДПУ отсутствует или вышел из строя

В этом случае плата рассчитывается по нормативу. Этот показатель распределён на 8 месяцев отопительного периода — с октября по май включительно. Стоит отметить, что жители таких домов не оплачивали отопление за сентябрь 2025 года, несмотря на старт сезона в середине месяца. В то же время за май начисление производится за полный календарный месяц. Таким образом соблюдается баланс начислений в рамках годового отопительного периода.

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