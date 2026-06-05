Военный госпиталь в Перми готовится к встрече 85-летнего юбилея

Фото: пресс-служба депутата Государственной думы РФ от Пермского края Антона Немкина

В этом году Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войны отмечает свое 85-летие. Его развернули в первые дни Великой Отечественной войны 1 июля 1941 года. Сортировочный эвакогоспиталь наркомата обороны №1017 принял первых раненых бойцов уже через три недели.

Легендарное медучреждение Перми с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы РФ от Пермского края Антон Немкин. Сегодня военный госпиталь является одним из ключевых медицинских учреждений региона. Медики оказывают помощь ветеранам и участникам СВО. В структуре госпиталя работает поликлиника на 490 посещений в смену, параклиническая служба, стационар на 370 коек, гериатрический центр, библиотека, аптека и клуб.

В преддверии юбилея госпиталя Антон Немкин вручил благодарственные письма сотрудникам, которые многие годы посвящают себя заботе о пациентах. В число награжденных вошли старшая медсестра отделения медицинской реабилитации Юлия Никифорова, врач-невролог Ирина Шардакова и врач-психотерапевт Наталья Фарбак.

Фото: пресс-служба депутата Государственной думы РФ от Пермского края Антона Немкина

С работой медучреждения депутата Госдумы познакомил начальник госпиталя Алексей Репников. Антон Немкин также встретился с ветеранами, проходящими лечение в госпитале. Во время встречи он рассказал о мерах социальной поддержки. Депутат также взял на свой контроль все поступившие обращения. Их предстоит проработать совместно с профильными ведомствами.

По словам Антона Немкина, работа военного госпиталя имеет особое значение. Медучреждение ежедневно проводит огромную работу.

«Врачи, медицинские сестры, специалисты по реабилитации помогают людям возвращаться к жизни, восстанавливать здоровье и уверенность в собственных силах. Это настоящий пример служения людям. И именно такие коллективы во многом формируют доверие граждан к государству и социальной политике», – подчеркнул Антон Немкин.

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