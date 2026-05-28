Пермский центр отдыха и туризма стал призером Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Пермский центр отдыха и туризма стал призером в номинации «Туроператор года». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туроператор из Перми получил награду Национальной туристической премии «Маршрут построен». В Москве подвели итоги пятого сезона конкурса, организованного «Комсомольской правдой». Заявки на участие поступили из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии — всего 1187 проектов в 23 номинации.

По результатам народного голосования и заседания экспертного совета премии Пермский центр отдыха и туризма признали одним из лучших в стране — он стал призером в номинации «Туроператор года». Здесь были представлены более 30 участников со всей России. До финала добрались пять из них, а награды получили лишь трое. Победа досталась «Клубу полярных путешествий», еще одним призером стал туроператор «Активная жизнь» из Челябинской области.

Пермский центр отдыха и туризма на протяжении нескольких лет организует путешествия по всей стране. Команда специалистов предлагает разнообразные программы и маршруты путешествий: от заповедных рек Урала до культурных жемчужин регионов, этнических уголков и природных чудес. Работу туроператора отметила и аудитория, отдавшая за проект более 1300 голосов, и эксперты, вошедшие в состав жюри.

Премия «Маршрут построен» — спецпроект «Комсомольской правды», который на протяжении пяти лет знакомит туристов с интересными местами и направлениями для путешествий по России. Это не просто конкурс, а большая презентационная площадка, на которой каждый год могут представлять свои проекты те, кто развивает туризм в нашей стране.