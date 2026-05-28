Купить-продать автомобиль с пробегом у другого человека — теперь удобно и безопасно через Сбер

Сбер первым на рынке запускает цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом — прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Раньше покупателю автомобиля с пробегом требовалось самостоятельно решить множество задач: проверить автомобиль, найти оптимальный вариант автокредита, подготовить документы и организовать расчёты с продавцом. Новый сервис Сбера объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе – в нём защищён не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора. Уже состоялась первая сделка, совсем скоро сервис станет доступен всем клиентам.

Процесс покупки состоит всего из нескольких кликов. Покупатель указывает в разделе «Кредиты» информацию о выбранном авто, машина проходит автоматическую проверку по базам данных на предмет обременений, арестов и залогов. Затем покупатель подбирает оптимальные для себя параметры автокредита и оформляет его. Продавец, в свою очередь, присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи, шаблон которого автоматически формируется в СберБанк Онлайн, получает деньги.

Финансовая и юридическая надёжность сделки гарантированы Сбером: от проверки автомобиля с помощью технологий анализа данных и подготовки документов по сделке до расчётов и автоматического оформления залога. На этапе подбора доступна дополнительная экспертиза от сервиса СберАвто. При желании покупатель может заказать поиск автомобиля под свой бюджет и потребности, выездную диагностику и осмотр выбранной машины (в том числе в другом городе), а также оформить продлённую гарантию, страховку и сервисы помощи на дороге.

На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке машины в кредит. Поскольку автомобиль проходит строгую проверку и становится обеспечением по кредиту, то банк может предложить более выгодные условия финансирования. Позже в том же цифровом процессе можно будет оформить покупку за собственные средства – с официальным оформлением отношений сторон сделки, проверкой авто на обременения и безопасным переводом средств.

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка:

«Долгие годы покупка автомобиля на вторичном рынке ассоциировалась с многочисленными хлопотами. Покупателям приходилось снимать крупную сумму наличными, передавать деньги незнакомому человеку, самостоятельно проверять машину на обременения. Продавец был не менее уязвим: никто не гарантировал ему получение денег или то, что эти деньги не будут фальшивыми. С появлением цифрового сервиса в СберБанк Онлайн все эти волнения уходят в прошлое. Мы создали новый надёжный стандарт покупки машины с пробегом, который гарантирует людям прозрачность, комфорт и отсутствие связанных со сделкой забот».

Для проведения сделки нужно, чтобы и покупатель, и продавец были клиентами Сбера, а продавец — подтверждённым владельцем автомобиля. Это гарантирует чистоту расчётов и безопасность перехода прав собственности. Сейчас клиентами Сбера являются уже 110 млн человек.

В ближайший год Сбер продолжит развивать цифровую безопасную сделку. В планах — внедрение искусственного интеллекта, чтобы упростить подбор автомобиля, запуск электронного подписания договора купли-продажи (ЭДКП) и расширение линейки безопасных инструментов для расчётов.

