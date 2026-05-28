«Народная программа как движущая сила»: эксперты высказались о роли «Единой России» в Послании Махонина

По итогам ежегодного Послания губернатора Пермского края Дмитрия Махонина федеральные эксперты все чаще говорят о том, что «Единая Россия» становится одним из ключевых двигателей развития региона. По их оценке, партия сегодня все активнее встраивается в промышленную, социальную и кадровую политику Прикамья. Новая Народная программа до 2031 года, где отдельный блок посвящен промышленности, рождается не в кабинетах, а в живом диалоге с предприятиями, профсоюзами, трудовыми коллективами и самими жителями - с опорой на реальные запросы экономики и людей.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин отметил, что Послание Махонина выстроено именно в той логике, где «Единая Россия» в Прикамье сегодня выступает опорой и для промышленного развития, и для социальной устойчивости. Он подчеркнул: для региона это особенно важно, потому что здесь политика напрямую завязана на производство, кадры, профсоюзы и образование. По его словам, регион получает четкую управленческую рамку, в которой партийная повестка буквально вписана в экономическую и общественную ткань края.

- Дмитрий Махонин — лидер, объединяющий власть, промышленность и партийную программу в единую систему развития, — заявил Данилин.

Он также добавил, что новая Народная программа в Прикамье приобретает практическое наполнение, делая ставку на инновации, модернизацию и подготовку кадров — то есть на то, что реально нужно крупному индустриальному региону.

В свою очередь, его коллега Алексей Мартынов, доцент Финансового университета и директор Института новейших государств, обратил внимание, что в своем послании Махонин уверенно выстраивает политический и управленческий контур именно через партийную призму:

- Глава края сделал особый акцент на Народной программе «Единой России» как на одном из главных инструментов развития региона и промышленности. Пермский край — это территория, где индустрия служит не просто отраслью, а фундаментом региональной идентичности.

Он подчеркнул, что именно связка власти, партии, заводов и трудовых коллективов сегодня создает ту прочную базу, которая нужна для стабильного роста, благополучия людей и долгосрочной стратегии.

- Пермяки всегда были людьми труда, а Пермский край — одной из ключевых промышленных и оборонных опор страны, — заявил эксперт. - Сегодня регион занимает в этой системе особое, ответственное место, а послание Махонина звучит не просто как региональная стратегия, а как часть общенационального курса.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, также высоко оценил роль губернатора. Он отметил, что в своем Послании Махонин четко обозначил «Единую России» как один из ключевых институтов региональной политики. По его словам, когда губернатор совмещает управленческую работу с руководством региональным отделением партии, сама конфигурация власти приобретает цельность и дополнительную ответственность.

- Послание изобилует не просто фактами и результатами, а стратегическими управленческими решениями, — подчеркнул Мухин.

Он также обратил внимание на двойную ответственность Махонина: перед Президентом как глава региона и перед партией как ее региональный лидер. В этом контексте, по оценке эксперта, Народная программа «Единой России» становится для Прикамья реальным драйвером, потому что формируется на основе предложений людей, через предприятия и коллективы.

- Ставка на промышленность для Прикамья абсолютно органична — здесь и мощная производственная база, и инженерные школы, и серьезный общественный запрос на устойчивый рост, - резюмировал Мухин