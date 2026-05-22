Суд в Перми признал банкротом застройщика футбольного манежа

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом компанию ООО «Звезда-2013», выступавшую инвестором и строителем спортивного манежа на улице Гайдара. По решению суда открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом пишет "Ъ-Прикамья".

Общая сумма задолженности фирмы составляет 260,6 млн рублей. Основной причиной банкротства стало превышение фактических расходов над первоначальной сметой, что вынудило компанию привлекать крупные кредиты. Инициатором процедуры выступил банк ВТБ.

Согласно данным суда, на конец 2025 года стоимость имущества ООО «Звезда-2013» оценивалась в 281,5 млн рублей.

