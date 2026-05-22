В Перми скоро откроются новые отели Hilton и Azimut

В Перми в ближайшее время планируется запуск двух новых гостиниц — Hilton и Azimut, сообщил глава города Эдуард Соснин на форуме «Дни пермского бизнеса». Совокупно отели будут располагать около 300 номеров. Об этом пишет "Business Class".

Hilton возводится на месте бывшего ДК «Телта», а Azimut — на территории бывшего ВКИУ. Оба объекта находятся на набережной Камы.

Ранее "КП-Пермь" писала, что оператор AZIMUT уже принял два готовых пилотных номера отеля на улице Окулова, рядом со спуском на набережную. Сейчас готовность объекта составляет около 65 %.

