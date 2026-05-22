В Прикамье инвесторы создадут крупные объекты молочного животноводства

В Пермском крае планируют построить два крупных объекта агропромышленного комплекса на общую сумму более 1 млрд рублей. Решение о присвоении этим проектам статуса «приоритетный инвестиционный» было принято 21 мая на форуме «Дни пермского бизнеса» в ходе заседания Совета по предпринимательству под руководством губернатора Дмитрия Махонина.

Первый проект реализует «Совхоз Дружный». Предприятие построит молочно-товарный комплекс на 1,4 тысячи голов крупного рогатого скота в Ординском округе. Общая площадь комплекса составит более 27 тысяч квадратных метров, а ежегодный выпуск молока превысит 10 тысяч тонн. Сейчас проект находится на стадии проектирования, старт строительных работ запланирован на 2026 год, завершение — к концу 2028-го. Объем инвестиций составит более 800 млн рублей.

Особое внимание в проекте уделено собственной кормовой базе. Это позволит контролировать качество сырья и обеспечивать стабильные объемы производства молока высокого качества. Статус «приоритетного проекта» даст предприятию доступ к государственной поддержке: субсидии на лизинг техники, компенсацию расходов на приобретение племенного молодняка и частичное возмещение затрат на строительство комплекса.

«Проект укрепит продовольственную безопасность региона, поддержит развитие сельских территорий и выпуск конкурентоспособной продукции», — отметил директор «Совхоза Дружный» Юрий Дулесов.

Второй проект реализует кооператив «Колхоз имени Чапаева». В Кунгурском округе, рядом с селом Троицк, построят кормовой центр площадью более 750 квадратных метров. Центр будет включать производственный цех, завальную яму и операторную, обеспечивая животных высококачественными кормами. Объем инвестиций превысит 200 млн рублей, строительство планируется завершить к концу 2026 года.

Инвестор также выделит не менее 2,2 млн рублей на социальные проекты в регионе. «Новые мощности продолжат системное развитие животноводства. Ранее мы успешно реализовали фермы на 480, 210 и 240 голов в разных населенных пунктах. Новый центр станет важным вкладом в устойчивое развитие округа и края, повысит эффективность сельхозпроизводства», — рассказала председатель кооператива Ольга Попова.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: