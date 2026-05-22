В Перми создают роботизированную систему для производства металла

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми разрабатывают уникальный отечественный роботизированный комплекс, который позволит изготавливать сложные металлические детали для авиации, энергетики и машиностроения. Проект реализуют компания «Промобот», ООО «ИксВелд» и Пермский Политех. Завершить работы планируется в 2026 году.

Комплекс предназначен для лазерной наплавки металла в вакууме. Технология снижает окисление, повышает качество изделий и подходит для материалов, чувствительных к атмосфере, включая титановые и алюминиевые сплавы. Кроме того, система уменьшает расход защитных газов и обеспечивает стабильность процесса. Такая технология особенно востребована в сферах, где важны точность и воспроизводимость свойств металла.

В основе комплекса — российский робот-манипулятор Promobot M13, программное обеспечение которого адаптировали под управление лазерной наплавкой и интеграцию с оборудованием «ИксВелд». Для платформы создали специализированный интерфейс управления в реальном времени, позволяющий синхронизировать движение робота с параметрами технологического процесса.

«Мы разрабатываем технологию мирового уровня — лазерную наплавку металла в вакууме с помощью робота. Это не просто поставка оборудования, а создание нового промышленного решения, где робот становится частью сложной системы», — подчеркнул генеральный директор «Промобот» Максим Чугунов.

Помимо аддитивного производства, роботизированная платформа может применяться для сварки, наплавки и управления сложными технологическими процессами. «Проект объединяет компетенции в робототехнике, аддитивных технологиях и промышленном ПО. В результате создаётся полноценный отечественный комплекс для высокотехнологичного производства», — добавил директор ООО «ИксВелд» Дмитрий Трушников.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru