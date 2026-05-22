Пермские энергетики готовы к пожароопасному сезону 2026 года

С началом весенне-летнего периода особое внимание в Пермском филиале ПАО «Т Плюс» развёрнута программа по защите энергообъектов от угрозы огня. Специалисты уже приступили к комплексу профилактических мероприятий, чтобы исключить риски возгораний и гарантировать надёжную работу оборудования.

- Организованы внеплановые проверки состояния систем противопожарной защиты, помещений, техники и огнетушащих средств с участием профильных комиссий.

- Регулярно тестируются автоматические установки пожаротушения, дымовые извещатели и системы оповещения с управлением эвакуацией.

- На территориях ТЭЦ и тепловых сетей ведётся уборка сухостоя, горючего мусора и поросли кустарников.

- Проведены дополнительные инструктажи для персонала: правила безопасности и работа в условиях высоких температур.

- Организованы тренировки по тушению условных пожаров и проверка готовности спецсредств.

- Усилена защита периметров энергообъектов от низовых пожаров.

Каждая станция в Пермском крае укомплектована современными средствами борьбы с огнём:

- запасными резервуарами с водой; - специальными противопожарными водопроводами; - полным набором первичных средств пожаротушения.

Кроме того, энергетики отработали алгоритмы совместных действий с региональным МЧС и муниципальными властями на случай внештатных ситуаций.

Отдельный блок мероприятий посвящён предстоящему периоду гроз. В частности, проведена углублённая диагностика распределительных устройств — это позволит им работать стабильно даже при мощных грозовых разрядах.