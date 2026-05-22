В Перми суд оштрафовал директора УК «Клен» на 50 тысяч рублей

В прокуратуру Свердловского района Перми поступило обращение жильца многоквартирного дома на ул. Крылова, 55. Собственник жилого помещения в поселке Новые Ляды сообщил нарушении ООО «УК «Клен» лицензионных требований по управлению домом.

Для проверки обращения надзорный орган привлек специалистов краевой Инспекции государственного жилищного надзора. Жилец дома сообщил об отсутствии горячего водоснабжения, ненадлежащей работе нагревательных приборов в части квартир, отслоении штукатурно-окрашенного слоя на стенах в подъездах.

По итогам проверки прокуратура в отношении генерального директора управляющей организации вынесла постановление о возбуждении административного дела. Его направили для рассмотрения мировому судье и принятия решения по существу.

Постановлением мирового судьи руководитель «УК «Клен» признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф 50 тыс. руб.

«Руководителю управляющей организации также внесено представление, во исполнение которого приняты меры к устранению выявленных нарушений», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

