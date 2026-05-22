В Прикамье 22 мая похоронят участника СВО Геннадия Черкасова

Фото: Администрация Кизеловского муниципального округа

В Кизеле 22 мая состоится церемония прощания с погибшим в зоне СВО Черкасовым Геннадием Алексеевичем. В последний путь проводят с 13:00 у Мемориала воинам-кизеловцам 1941-1945 годов.

Геннадий Черкасов родился в 1977 году. В зоне СВО проходил службу гвардии рядовым. Погиб в июне 2025 года.

Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким гвардии защитника Отечества.

